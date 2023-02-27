Молдавия продлила контракт на поставку электроэнергии из Приднестровья на март

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Молдавская госкомпания Energocom сообщила, что продлила на март 2023 года контракт на поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС в Приднестровье.

По условиям соглашения Молдавская ГРЭС поставит 244 тыс. МВт.ч, что составляет около 88% от необходимого импорта электроэнергии республики. Цена для Energocom сохранится на уровне $73 за 1 МВт.ч.

Еще 6,5% от общего объема импорта Молдавия закупит у румынской Nuclearelectrica - по 91 евро за 1 МВт.ч, а оставшуюся часть - на бирже в Румынии. Средняя цена в феврале 2023 года составляла 163,5 евро за 1 МВт.ч.

С начала декабря Молдавия отдает весь получаемый от "Газпрома" газ Приднестровью для выработки электроэнергии, которая поступает обратно в страну. Часть электроэнергии республика закупает в соседней Румынии - по заключенным контрактам и на бирже по рыночным ценам. Небольшую часть электроэнергии Молдавия вырабатывает сама за счет местных ТЭЦ, а также ветряных и солнечных электростанций.