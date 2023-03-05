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Экс-президент Бразилии Болсонару подтвердил намерение вернуться в страну в марте

Экс-президент Бразилии Болсонару подтвердил намерение вернуться в страну в марте
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Бразильский экс-президент Жаир Болсонару, в отношении которого на родине идет следствие, заявил NBC, что планирует возвратиться в Бразилию в марте.

"Болсонару сказал через переводчика, что он намеревается вернуться в Бразилию в этом месяце", - передает телеканал.

Ранее экс-президент заявлял, что планирует вернуться в Бразилию, чтобы возглавить политическую оппозицию действующему главе государства.

В интервью NBC Болсонару вновь сказал, что не признает себя проигравшим президентские выборы в Бразилии 2022 года, и что в минувшем году он пользовался более значительной поддержкой, чем в 2018 году, когда его избрали президентом. Он также заверял, что не имеет отношения к беспорядкам, произошедшим в стране после выборов.

Болсонару покинул Бразилию в конце декабря и переехал в США в Орландо (штат Флорида). При этом он находится под следствием, однако никаких официальных обвинений бразильские власти против него пока не выдвинули. В то же время они расследуют его возможную причастность к беспорядкам.

В Бразилии 1 января прошла инаугурация нового президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Болсонару на церемонии не присутствовал.

В миреВласти Бразилии заявили о крайнем сроке добровольного возвращения БолсонаруЧитать подробнее

Через неделю сторонники экс-президента предприняли ряд актов вандализма, прорвав полицейское оцепление вокруг зданий парламента, Верховного суда и резиденции главы государства, расположенных недалеко друг от друга в столице страны городе Бразилиа.

Сторонники Болсонару не признают его поражения на выборах, регулярно проводят акции протеста, требуя возвращения экс-президента к власти.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на представителя президентской администрации, что правительство считает конец марта крайним сроком для возвращения на родину Болсонару. Если он не вернется к этому сроку добровольно, то в администрации нынешнего главы государства не исключают варианты его принудительного возвращения.

Беспорядки в Бразилии

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Бразилия Жаир Болсонару
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