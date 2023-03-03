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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

Боррель выступает против исключения России из G20

По его мнению, встреча "двадцатки" в Дели отмечена улучшением в отношениях с РФ

Боррель выступает против исключения России из G20
Встреча глав МИД G20 в Нью-Дели
Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель высказался против попыток исключить Россию из G20.

"Мы должны продолжать говорить или, по крайней мере, слушать, если не говорить", - сказал Боррель на форуме Raisina Dialogue в Дели, его слова приводят в пятницу западные СМИ.

Боррель заявил, что видит "небольшое улучшение" в дипломатических отношениях с Москвой. Он отметил, что глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече глав МИД стран "большой двадцатки" в Дели оставался в зале, когда западные страны выступали с критикой России, в отличие от предыдущей встречи министров иностранных дел стран G20 на Бали в прошлом году, когда тот покинул заседание.

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По мнению главы дипломатии ЕС, "это небольшое улучшение, но оно важно".

СМИ также отмечают короткую встречу Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном "на полях" министерской "двадцатки" в Дели.

Как сообщалось, главам МИД стран G20 не удалось прийти к консенсусу по теме Украины, и встреча завершилась без итогового коммюнике.

Агентство Associated Press привело слова министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара о том, что неустранимые "расхождения во мнениях по ситуации на Украине" помешали достичь консенсуса.

Встреча глав МИД группы G20 проходила в Дели 1-2 марта.

G20 Жозеп Боррель Россия
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