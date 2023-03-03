Новый советник госсекретаря США по Кавказу посетит регион на следующей неделе

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Новый старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Льюис Боно на следующей неделе совершит первую поездку на Южный Кавказ, сообщил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Боно посетит Баку, Ереван и Тбилиси, где планирует встретиться с высшим руководством трех стран, "чтобы поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и нашу неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии".

В Госдепе рассчитывают, что поездка позволит Боно продолжить диалог, который состоялся между госсекретарем США Энтони Блинкеном и лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля.

Прайс заявил, что в ходе предстоящих встреч во всех трех южнокавказских столицах новый старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе подчеркнет, что "Соединенные Штаты привержены делу обеспечения мирного, демократического и процветающего будущего на Южном Кавказе".

В начале января 2023 года пост старшего советника госсекретаря США покинул Филип Рикер, назначенный на эту должность в августе 2022 года. О назначении Льюиса Боно Блинкен объявил 1 февраля.