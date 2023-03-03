Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

Новый советник госсекретаря США по Кавказу посетит регион на следующей неделе

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Новый старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Льюис Боно на следующей неделе совершит первую поездку на Южный Кавказ, сообщил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Боно посетит Баку, Ереван и Тбилиси, где планирует встретиться с высшим руководством трех стран, "чтобы поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и нашу неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии".

В Госдепе рассчитывают, что поездка позволит Боно продолжить диалог, который состоялся между госсекретарем США Энтони Блинкеном и лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля.

Прайс заявил, что в ходе предстоящих встреч во всех трех южнокавказских столицах новый старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе подчеркнет, что "Соединенные Штаты привержены делу обеспечения мирного, демократического и процветающего будущего на Южном Кавказе".

В начале января 2023 года пост старшего советника госсекретаря США покинул Филип Рикер, назначенный на эту должность в августе 2022 года. О назначении Льюиса Боно Блинкен объявил 1 февраля.

США Армения Азербайджан Кавказ Госдепартамент Энтони Блинкен Льюис Боно
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту состыковался с МКС

Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту состыковался с МКС

Минюст США наймет спецпрокуроров для отслеживания нарушения санкций в отношении РФ

Минюст США наймет спецпрокуроров для отслеживания нарушения санкций в отношении РФ

Корабль Crew Dragon c космонавтом "Роскосмоса" сблизился с МКС перед предстоящей стыковкой

Что случилось этой ночью: пятница, 3 марта

Госдеп сообщил, что США пока не планируют новые контакты с РФ на высоком уровне

Госдеп сообщил, что США пока не планируют новые контакты с РФ на высоком уровне

Что произошло за день: четверг, 2 марта

РФ отказала Венгрии в безвизовых поездках по дипломатическим паспортам

Парламент Венгрии перенес голосование по ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО

В Молдавии утвердили румынский язык как государственный

Военная операция на Украине

"Росэнергоатом" сообщил о ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС после трех отмен

"Росэнергоатом" сообщил о ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС после трех отмен
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });