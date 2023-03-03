Бизнесмен Перри Джонсон решил баллотироваться на пост президента США

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Американский бизнесмен и политик-республиканец Перри Джонсон объявил о намерении участвовать в борьбе за пост президента США на выборах 2024 года, сообщает в пятницу Associated Press.

"Накануне вечером я имел удовольствие объявить своим сподвижникам, что я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", - написал он в твиттере.

О своем намерении Джонсон объявил группе сторонников накануне вечером после выступления на конференции республиканцев-консерваторов CPAC. При этом на самой конференции он ничего не говорил о своих планах, отмечает агентство. Выступления потенциальных кандидатов и политиков, выдвинувших кандидатуру, в том числе экс-президента Донадьда Трампа на этом мероприятии запланированы на 3 и 4 марта.

В прошлом году Джонсон попытался баллотироваться на пост губернатора Мичигана, однако его заявку отклонили, поскольку он был уличен сотрудниками избирательного бюро штата в мошенничестве с подписями в поддержку своей кандидатуры. Было аннулировано свыше 9 тыс. подписей из необходимых 13,8 тыс.

Американские СМИ отмечают, что Джонсон делает упор не необходимость решать экономические проблемы США. В частности, в случае избрания он обещает сократить расходы американской администрации.

"Все очень просто. Мы посадим администрацию США на диету. Мы заставим их сократить расходы на два процента на все статьи бюджета, требующие ежегодного утверждения", - приводят СМИ слова бизнесмена.

При этом в сообщениях отмечается, что на данный момент шансы Джонсона на избрание выглядят призрачными.

Джонсон возглавляет компанию Perry Johnson Registrars Inc, которая занимается сертификацией предприятий на соответствие промышленным стандартам.