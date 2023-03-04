Байдену в феврале удалили небольшую раковую опухоль

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Врачи удалили президенту США Джо Байдену небольшую раковую опухоль на груди, дополнительное лечение не требуется, сообщили в Белом доме.

"16 февраля (...) президенту удалили участок пораженной кожи на груди в рамках регулярного медицинского осмотра (...). Биопсия подтвердила, что небольшое поражение кожи представляло собой базальноклеточную карциному", - говорится в заключении лечащего врача Байдена Кевина О'Коннора, опубликованном на сайте Белого дома.

По словам О'Коннора, "вся раковая ткань была успешно удалена", и "дальнейшее лечение не требуется".

Он пояснил, что "базальноклеточная карцинома не имеет тенденции к "распространению" или метастазированию", и добавил, что "президент продолжит проходить регулярное наблюдение у дерматолога".

17 февраля О'Коннор сообщил, что состояние здоровья Байдена позволяет ему исполнять обязанности президента США.

"Президент Байден остается здоровым, энергичным 80-летним мужчиной, способным успешно исполнять президентские обязанности, включая обязанности руководителя исполнительной ветви власти, главы государства и верховного главнокомандующего", - заявил он по результатам ежегодного обследования главы Белого дома.