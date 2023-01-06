Эстония потратит более 900 тыс. евро на демонтаж военных памятников времен СССР

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии выделило более 900 тыс. евро на демонтаж и перенос советских военных памятников.

"Правительство выделило учреждениям, подведомственным министерству обороны, 916 405 евро на деятельность, связанную с переносом из публичного пространства советских военных памятников, угрожающих безопасности", - рассказала в пятницу порталу ERR пресс-секретарь правительства Евгения Вяря.

Ранее рабочая группа по переносу памятников сообщила в ноябре 2022 года, что нанесла на карту 322 памятника, из которых 244 должны быть удалены или заменены. К тому времени уже было удалено 56 памятников.

В их число вошли демонтированные и перенесенные из преимущественно русскоговорящего приграничного с Россией города Нарва и его окрестностей шесть монументов с советской военной символикой, в том числе памятник "Танк Т-34", установленный в месте, где в 1944 году была прорвана оборона гитлеровских войск.

11 сентября прошлого года в Ивангороде на границе с Эстонией на въезде в Россию была установлена копия танка "Т-34".