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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:22

Очередь грузовиков на выезд из Белоруссии в Литву за сутки выросла в 2 раза

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Количество грузовиков на въезд из Белоруссии в Литву за сутки увеличилось в 2 раза, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.

Согласно информации белорусского пограничного ведомства, на утро 7 марта общее количество фур в очередях на выезд из республики в страны ЕС превышало 410, из них более 260 - на выезд в Литву (сутками ранее это число составляло более 130), более 150 - в Польшу.

"По состоянию на 10:00 наибольшее скопление грузового транспорта фиксируется перед литовским пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог). За сутки сопредельная сторона оформила 26% большегрузов от нормы", - говорится в сообщении.

"Наиболее загруженный маршрут в ЕС для легковых автомобилей проходит через польский пункт пропуска Тересполь (Брест). Сопредельная сторона пропустила всего 35% легкового транспорта", - добавило ведомство.

В свою очередь Таможенный департамент Литвы накануне сообщил, что очереди грузовиков на литовских пунктах пропуска на границе с Белоруссией за последние несколько дней стабилизировались, хотя литовские таможенные посты и продолжают работать с превышением нагрузки. Причем, по мнению литовской стороны, пропускная способность замедляется из-за медленной работы белорусских должностных лиц. Литовская таможня выпускает больше грузовиков, чем может принять Белоруссия, поэтому очереди образуются и у литовских дорожных постов, утверждает Таможенный департамент.

Между тем, Госпогранкомитет Белоруссии традиционно обвиняет литовскую и польскую стороны в очередях на границе, говоря, что таможенники этих стран не выполняют нормы по пропуску транспорта через границу .

Белоруссия Литва
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