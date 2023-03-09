Польша устанавливает противотанковые ежи на границе с Белоруссией

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Польские военные начали устанавливать противотанковые ежи на границе с Белоруссией, сообщил в четверг министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"В феврале началось строительство охранных сооружений на границе с Калининградской областью. Сегодня военные приступили к установке укреплений на границе с Белоруссией", - написал он в своем твиттере.

"Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания", - подчеркнул глава Минобороны Польши.

Сообщение сопровождают кадры установки польскими военнослужащими противотанковых ежей и бетонных "зубов дракона" на проезжей части перед пограничными заграждениями.

В октябре 2022 года Польша заявила о завершении строительства заграждения на границе с Белоруссией. В декабре того же года Польша заявила о намерении возвести 199-километровый электронный барьер на границе с Россией.