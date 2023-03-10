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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Протестующие в Тбилиси объявили о проведении новой акции в пятницу

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Митинг против закона об иноагентах у здания парламента Грузии завершился мирно, организаторы объявили о проведении новой акции в пятницу в 11:00.

В этот день в парламенте должно состояться пленарное заседание, на котором депутаты из парламентского большинства намерены официально оформить отзыв принятого в первом чтении законопроекта об иноагентах.

Место, где должны собраться протестующие (у входа в парламент) не случайно, так как депутатам из парламентского большинства придется пройти через манифестацию.

Между тем в четверг с трибуны возле парламента уже прозвучали призывы к отставке правительства и назначению досрочных парламентских выборов.

Ранее власти выполнили требования протестующих по отзыву законопроекта об иноагентах и освобождению задержанных 7 и 8 марта манифестантов.

В настоящее время на площади перед парламентом остаются около 200 человек.

Грузия Тбилиси
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