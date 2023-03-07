Подготовленные поправки к Основному закону Узбекистана оценит Конституционный суд

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Узбекистане передадут на рассмотрение Конституционного суда подготовленную окончательную редакцию поправок к Конституции. Пока законопроект обсудили президент страны Шавкат Мирзиеев с депутатами обеих палат и руководством Верховного суда, пишут узбекские СМИ.

Мирзиеев предложил изменить Конституцию Узбекистана в декабре 2021 года. Сообщалось, что предложения об изменениях поступали от граждан страны. Поправки будут вынесены на референдум.

"В ходе состоявшихся консультаций подчеркнуто, что депутаты внимательно изучили каждое из более чем 200 тысяч предложений, направленных общественностью, при этом был учтен международный опыт, привлечены ведущие специалисты и эксперты из различных сфер", - сообщают официальные СМИ.

Поскольку проект содержит важнейшие изменения социально-экономической, политической сфер и государственного управления, перед вынесением законопроекта на референдум депутаты проводят консультации с субъектами законодательной инициативы.

В ходе консультаций депутаты, чиновники правительства и представители общественности высказывают свои предложения.

Итоговая редакция конституционного законопроекта была подготовлена за несколько месяцев. Ожидается, что Конституционный суд должен дать на нее свое заключение.

Законопроект вносит более 200 изменений в 64 статьи Конституции. В нем, в частности, предполагается продление срока президентских полномочий с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. В нем также отражены нормы дальнейшего совершенствования основ госвласти, усиления полномочий парламента, обеспечения активного участия граждан в законотворческом процессе.

В первоначальной редакции законопроекта не был указан статус независимости Каракалпакстана (автономия в составе Узбекистана), что стало поводом для беспорядков в начале июля 2022 года. Тогда, по официальным данным, в ходе волнений погиб 21 человек, 274 пострадали, были задержаны 516 человек, в том числе иностранные граждане. После этого парламент страны решил сохранить статус суверенитета Каракалпакстана.

В начале октября Мирзиеев предложил не торопиться с принятием поправок, чтобы согласовать все вносимые изменения. В соответствии с законом "О референдуме", голосование может быть назначено на любой день в период от полутора до трех месяцев со дня опубликования постановлений палат парламента о референдуме.

Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на сессии Верховного Совета республики. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.