Выдвинутый на новый срок президент Узбекистана Мирзиеев пообещал удвоить ВВП

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Съезд Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) одобрил кандидатуру действующего главы государства Шавката Мирзиеева для участия в досрочных выборах президента 9 июля, сообщила пресс-служба партии.

"Выступивший на съезде Мирзиеев представил свою предвыборную программу. По итогам прений, состоявшихся после его выступления, делегаты съезда единодушно выдвинули Шавката Миромоновича Мирзиеева кандидатом в президенты на предстоящих 9 июля выборах", - сказал сотрудник пресс-службы "Интерфаксу".

Выступая на съезде, Мирзиеев заявил о планах удвоить ВВП страны до $160 млрд против $80,4 млрд по итогам 2022 года.

"Валовый внутренний продукт (ВВП) страны будет удвоен до $160 млрд (ВВП Узбекистана в 2022 году вырос на 5,7% - до 888,34 трлн сумов, около $80,4 млрд - ИФ). ВВП на душу населения будет увеличен с нынешних $2200 до $4000", - сказал Мирзиеев, которого цитируют местные СМИ.

Президент добавил, что с зарубежными партнерами запускаются крупные проекты общей стоимостью $115 млрд. В результате к 2030 году в стране производство меди увеличится в 3,5 раза до 500 тыс тонн, золота - в 1,5 раза до 155 тонн, серебра - в 3 раза (500 тонн), урана - в три раза (10 тыс тонн). Планируется довести ежегодное производство автомобилей до 1 млн, в том числе 300 тыс электромобилей.

Мирзиеев особое внимание уделил социальной сфере. По его словам, к 2030 году потребность в дошкольном образовании будет полностью обеспечена и охват достигнет 100%, также планируется построить новые школы для 2,5 млн учащихся. В течение следующих семи лет на развитие науки и инноваций будет выделен $1 млрд. Средства, ежегодно выделяемые здравоохранению, будут доведены до $6 млрд.

Мирзиеев 1957 года рождения - выпускник Ташкентского института ирригации и механизации сельского хозяйства. Он возглавлял администрацию Мирзо-Улугбекского района Ташкента, администрации Джизакской и Самаркандской областей. С 2003 по 2016 годы он был премьер-министром Узбекистана. Президентом он был избран в декабре 2016 года после смерти первого президента страны Ислама Каримова и затем в октябре 2021 года.

Предстоящие 9 июля президентские выборы станут первыми после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий глава государства Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.

ЦИК Узбекистана 10 мая дал старт кампании по проведению досрочных выборов президента. Выдвижение кандидатов началось 17 мая и завершится 1 июня, регистрация кандидатов закончится 6 июня. Все пять зарегистрированных в стране партий допущены к участию в досрочных президентских выборах.