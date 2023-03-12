Rocket Lab из-за непогоды перенесла запуск спутников дистанционного зондирования Земли

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Запуск американской ракеты легкого класса Electron с двумя коммерческими спутниками радиолокационной съемки Земли Capella-9 и Capella-10, планировавшийся в воскресенье по московскому времени, перенесен из-за сильного высотного ветра, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

"Мы отменяем запуск из-за сильных ветров в верхних слоях (атмосферы)", - говорится в сообщении. Указывается, что запуск перенесен на следующую неделю, новая дата будет объявлена позднее.

Запуск в интересах компании-оператора Capella Space планировалось осуществить с космодрома NASA Уоллопс, расположенного на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния, в субботу вечером по времени Восточного побережья США (в воскресенье по московскому времени).

В рамках запуска, получившего название Stronger Together ("Вместе сильнее"), ракета Electron должна была вывести на орбиту высотой 600 км два спутника весом 112 кг.

Калифорнийский стартап Capella Space создает орбитальную группировку спутников с радаром с синтезированной апертурой (SAR) для получения изображений с высоким разрешением до 0,5 метра в любое время суток и погодных условий.

Компания уже располагает орбитальной группировкой из семи аппаратов, которые были запущены с 2020 по 2022 год. Они предоставляют услуги как коммерческим компаниям, так американской разведке.

Нынешний запуск спутников является первым из пяти запланированных Capella Space в текущем году с помощью ракет Electron. Компания готовит к запуску аппараты третьего поколения с радаром с синтезированной апертурой (SAR) для получения изображений с разрешением до 0,3 метра.