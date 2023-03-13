Лукашенко и президент Ирана подписали дорожную карту о сотрудничестве до 2026 года

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и Ирана Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси по итогам переговоров в Тегеране подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы, сообщило "БелТА".

"Дорожная карта предусматривает всестороннее сотрудничество Беларуси и Ирана в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в сфере образования, культуры, искусства, СМИ и туризма", - говорится в сообщении.

О подготовке документа президенты договорились в сентябре 2021 года на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Лукашенко после переговоров с Раиси заявил о готовности Белоруссии и Ирана выйти на новый этап сотрудничества.

"Из опыта моего общения с бывшими президентами Ирана, переговоров, которые мы вели, я отметил, что особенность нынешнего визита состоит в том, что мы можем выйти на новую ступень, новый этап нашего сотрудничества. И особенностью этого сотрудничества будет высочайшая эффективность. Сделать такое заявление мне позволяют те договоренности, которые уже достигнуты", - заявил он.

Лукашенко напомнил, что нынешний визит в Иран для него является уже третьим. По его словам, каждый раз он наблюдает, с каким упорством народ Ирана "противостоит внешнему давлению, попыткам навязать чужую волю", несмотря ни на что развивает современные технологии и ядерную энергетику.

От имени глав двух государств Лукашенко заявил, что "Белоруссия и Иран могут быть очень полезны друг другу, если по-настоящему объединят свои усилия".