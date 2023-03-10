Лукашенко проведет переговоры с президентом Ирана

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12-13 марта совершит официальный визит в Иран, сообщает "БелТА" со ссылкой на президентскую пресс-службу.

В Тегеран он проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Они обсудят развитие "по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество".

В пресс-службе напомнили, что на полях саммита ШОС в Самарканде 16 сентября 2022 года, "лидеры двух стран поручили внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать отношения и провести их ревизию".

Встреча президентов Белоруссии и Ирана пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. "Стороны обсудят реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и в мире в целом", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров будет подписан ряд международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса, в частности, планируется "подписание комплексной дорожной карты всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном".

В Иране Лукашенко также проведет встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.