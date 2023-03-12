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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:16

Лукашенко отправился с официальным визитом в Иран

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье начал двухдневный официальный визит в Иран, сообщила пресс-служба главы государства.

"В Тегеране глава белорусского государства проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Ранее, во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде 16 сентября 2022 года, лидеры двух стран поручили внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать отношения и провести их ревизию", - говорится в сообщении.

Предполагается, что главной темой переговоров в Тегеране станет развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций.

Стороны планируют обсудить реализацию проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Отдельное внимание будет уделено ситуации в регионе и в мире в целом.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса.

Во время официального визита в Иран Лукашенко также проведет встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем Собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Как сообщили в пресс-службе, "одним из центральных событий визита станет подписание комплексной "дорожной карты" всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном".

Иран Белоруссия Александр Лукашенко
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