Литовские провайдеры заблокируют IP-адреса, используемые для доступа к телеканалам РФ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) 8 марта решила обязать интернет-провайдеров на этой неделе заблокировать IP-адреса, чтобы предотвратить дальнейший просмотр российских телеканалов, подпавших под санкции Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Комиссия выяснила, что попавшие под санкции ЕС телеканалы распространяются в интернете. Также установлено, что доступ к пакетам данных запрещенных телеканалов осуществляется по IP-адресам серверов, используемых для доступа к телеканалам НТВ, "Первый канал", "Россия 1" (ВГТРК), "Россия 24" (ВГТРК) и "РТР Планета" (ВГТРК).

Решение о блокировке IP-адресов было принято после обсуждения с представителями интернет-провайдеров, а также после положительной оценки готовности и технических возможностей провайдеров внедрить решение на этой неделе.

Провайдеры должны будут устранить доступ к IP-адресам, используемым для доступа к данным телеканалам, в течение пяти рабочих дней со дня вступления решения ЛКРТВ в силу.

После поправок к Закону об общественной информации, принятых Сеймом в прошлом году, в Литве до января 2024 года вступил в силу запрет на ретрансляцию и распространение в интернете теле- и радиоканалов субъектов, созданных в России и Белоруссии, прямо или косвенно принадлежащих, контролируемых или финансируемых этими странами.

После начала Россией военных действий на Украине Совет ЕС ввел санкции против российских телеканалов RT, Sputnik, "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24/Россия 24", TV Centre International, НТВ/НТВ Мир, "Россия 1", РЕН ТВ, "Первый канал".