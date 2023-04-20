В Кишиневе призвали Тирасполь не выдвигать неприемлемые условия по урегулированию

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Молдавии по реинтеграции, представитель Кишинева на переговорах с Тирасполем Олег Серебрян призвал администрацию непризнанной Приднестровской Молдавской республики отказаться от тактики выдвижения неприемлемых условий на переговорах по приднестровскому урегулированию.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе бюро по реинтеграции.

"Мы готовы вести переговоры в конструктивном русле. Для этого необходимо, чтобы Тирасполь отказался от тактики чрезмерной политизации и выдвижения неприемлемых условий", - заявил Серебрян на встрече в четверг со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майр-Хартингом и главой Миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кейдерлинг.

"Молдавская сторона готова к продолжению конструктивного диалога с Тирасполем в формате "1+1" и отраслевых рабочих групп. Цель диалога - определение технических и долгосрочных решений текущих проблем - о свободе передвижения, о доступе молдавских фермеров к сельхозугодьям в Дубоссарском районе, о ремонте мостов через Днестр, рациональное использование водных ресурсов", - сказал вице-премьер.

По его словам, "все заседания рабочих групп, недавно инициированные Кишиневом (по охране окружающей среды, социальным вопросам и гуманитарной помощи), под разными предлогами переносились Тирасполем, который также пассивно относится к идее новой рабочей встречи на уровне политических представителей".

"Серебрян подтвердил важную роль ОБСЕ в переговорном процессе и необходимость сохранения полного мандата в этой связи, а также выступил за повышение роли Евросоюза в переговорах по приднестровскому урегулированию, исходя из перспективы вступления Молдавии в ЕС", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан на этой же встрече заявил, что курс на интеграцию Молдавии в Евросоюз не станет препятствием для урегулирования приднестровской проблемы, и заверил, что она будет решена исключительно мирным путем. Об этом сообщила пресс-служба премьера.

Речан подчеркнул необходимость продвижения программ "по укреплению доверия между обоими берегами Днестра, в том числе в области экономики и социальной защиты".

Участники встречи обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и действующий формат переговоров по приднестровскому урегулированию. "Спецпредставитель ОБСЕ высоко оценил существующий диалог в формате "1+1" и подтвердил готовность Организации оказывать необходимую помощь в урегулировании конфликта", - отмечается в сообщении.

Майр-Хартинг находится в Молдавии с визитом по поручению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Македонии Буяра Османи. Он встретился в Кишиневе с руководством республики, а во второй половине дня отправится в непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику, где проведет встречи с администрацией Приднестровья.