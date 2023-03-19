Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Главы МИД стран G7 осудили запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран G7 и глава дипломатии ЕС в совместном заявлении в воскресенье осудили запуск Северной Кореей 16 марта межконтинентальной баллистической ракеты.

В документе, который опубликовала Европейская внешнеполитическая служба, говорится о том, что это действие "подрывает региональный и международный мир и безопасность".

В заявлении отмечаются рекордное количество запусков КНДР баллистических ракет с прошлого года и "продолжающаяся безответственная и дестабилизирующая риторика в отношении применения ядерного оружия". В тексте говорится, что ранее в этом году КНДР публично заявила о намерении еще больше расширить и усилить свои незаконные ядерные и ракетные программы.

"Мы подтверждаем наше требование, чтобы Северная Корея полностью, поддающимся проверке и необратимым образом отказалась от своего ядерного оружия, существующих ядерных программ и любых других программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет и полностью выполнила все обязательства, вытекающие из соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - заявили главы МИД G7 и представитель ЕС.

Они подчеркнули, что "Северная Корея не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия".

Заявление призывает КНДР "вести конструктивную дипломатию в направлении денуклеаризации и принять неоднократные предложения диалога, выдвинутые Японией, Соединенными Штатами и Республикой Корея".

По мнению подписавших документ сторон, "безрассудное поведение Северной Кореи требует быстрого и единого ответа со стороны международного сообщества, включая дальнейшие серьезные меры со стороны СБ ООН".

Главы МИД стран G7 и высокий представитель ЕС по иностранным делам призвали "все государства-члены ООН полностью и эффективно выполнять все резолюции СБ ООН, а членов СБ ООН - выполнять свои обязательства".

При этом они выразили обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в КНДР и приверженность работе со всеми соответствующими партнерами для достижения мира и стабильности на Корейском полуострове.

Как сообщалось в воскресенье, Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, а 16 марта запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17". Это произошло после запуска 14 марта двух баллистических ракет малой дальности. 13 марта КНДР сообщила о пуске двух стратегических крылатых ракет с подводной лодки.

ЕС G7
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Явка избирателей на парламентских выборах в Казахстане составила 54,19%

Явка избирателей на парламентских выборах в Казахстане составила 54,19%

Рейтинг Макрона на фоне событий вокруг пенсионной реформы упал ниже 30%

Рейтинг Макрона на фоне событий вокруг пенсионной реформы упал ниже 30%

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 марта

Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету

Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету

Более десяти человек стали жертвами землетрясения в Эквадоре

Россия уведомила все стороны "зерновой сделки" о ее продлении на 60 дней

Россия уведомила все стороны "зерновой сделки" о ее продлении на 60 дней

Эрдоган сообщил о продлении черноморской зерновой сделки

Трамп посчитал, что его вскоре могут арестовать

Трамп посчитал, что его вскоре могут арестовать

МИД РФ назвал "формулу мира" Зеленского оторванной от реалий

Вучич заявил, что на встрече с представителями ЕС и Косово не будет ничего подписывать

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });