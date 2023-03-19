Главы МИД стран G7 осудили запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран G7 и глава дипломатии ЕС в совместном заявлении в воскресенье осудили запуск Северной Кореей 16 марта межконтинентальной баллистической ракеты.

В документе, который опубликовала Европейская внешнеполитическая служба, говорится о том, что это действие "подрывает региональный и международный мир и безопасность".

В заявлении отмечаются рекордное количество запусков КНДР баллистических ракет с прошлого года и "продолжающаяся безответственная и дестабилизирующая риторика в отношении применения ядерного оружия". В тексте говорится, что ранее в этом году КНДР публично заявила о намерении еще больше расширить и усилить свои незаконные ядерные и ракетные программы.

"Мы подтверждаем наше требование, чтобы Северная Корея полностью, поддающимся проверке и необратимым образом отказалась от своего ядерного оружия, существующих ядерных программ и любых других программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет и полностью выполнила все обязательства, вытекающие из соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - заявили главы МИД G7 и представитель ЕС.

Они подчеркнули, что "Северная Корея не может и никогда не будет иметь статус государства, обладающего ядерным оружием, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия".

Заявление призывает КНДР "вести конструктивную дипломатию в направлении денуклеаризации и принять неоднократные предложения диалога, выдвинутые Японией, Соединенными Штатами и Республикой Корея".

По мнению подписавших документ сторон, "безрассудное поведение Северной Кореи требует быстрого и единого ответа со стороны международного сообщества, включая дальнейшие серьезные меры со стороны СБ ООН".

Главы МИД стран G7 и высокий представитель ЕС по иностранным делам призвали "все государства-члены ООН полностью и эффективно выполнять все резолюции СБ ООН, а членов СБ ООН - выполнять свои обязательства".

При этом они выразили обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в КНДР и приверженность работе со всеми соответствующими партнерами для достижения мира и стабильности на Корейском полуострове.

Как сообщалось в воскресенье, Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, а 16 марта запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17". Это произошло после запуска 14 марта двух баллистических ракет малой дальности. 13 марта КНДР сообщила о пуске двух стратегических крылатых ракет с подводной лодки.