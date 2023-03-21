В Минске экс-глава президентского пула журналистов признал вину в разжигании нацвражды

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Минском городском суде начался процесс над бывшим главой президентского пула журналистов, бывшим сотрудником телеканала ОНТ Дмитрием Семченко, передает "БелТА". Он признал себя виновным.

Ему вменяют умышленные действия, направленные на возбуждение национальной либо иной социальной вражды или розни (ч.1 ст.130 УК Белоруссии).

По версии обвинения, Семченко в 2020-2022 годах трижды разместил во "ВКонтакте" и Instagram публикации, направленные на то, чтобы сформировать у общества негативное отношение к правоохранительным органам, военнослужащим, а также представителям государственной власти в целом, выступающим за сохранение действующего конституционного строя Белоруссии. В публикациях содержалась умышленно искаженная информация, направленная на разжигание вражды и розни, чувства ненависти к указанной группе лиц, пропаганду враждебного отношения. Целью было сформировать негативный стереотип и подорвать доверие в отношении правоохранителей и представителей власти, а в конечном итоге - ослабить действующий государственный строй.

Следствие считает, что журналист осознавал публичность своих высказываний. Публикации набирали сотни просмотров.

После оглашения обвинительного заключения Семченко сказал суду, что признает вину. Он добавил, что всегда был сторонником диалога и никогда не призывал к насилию. На допросе он сказал, что на момент написания публикаций у него не было ненависти к конкретным социальным группам. Впрочем, он согласен с выводами эксперта о том, что его слова могли спровоцировать социальную вражду и рознь.

В августе 2022 года Семченко уволился с телеканала ОНТ, объяснив, что на это его решение повлияло жесткое обращение силовиков с участниками начавшихся после выборов акций протестов.