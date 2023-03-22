Лавров заявил, что поставка Киеву снарядов с обедненным ураном будет шагом к эскалации

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Поставки Великобританией Украине снарядов, содержащих обедненный уран, выведет эскалацию конфликта на новый и очень серьезный уровень, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это шаг к дальнейшему наращиванию эскалации, причем серьезному, качественному наращиванию эскалации", - сказал он в среду журналистам.

По словам министра, он обратил внимание на "заявления некоторых западных представителей о том, что, мол, ничего страшного, ничто не запрещено из разряда боеприпасов с обедненным ураном, мы не нарушаем никаких конвенций". "Но все же помнят, к каким результатам применения боеприпасов с обедненным ураном привело в Югославии, в Ираке, когда десятки тысяч и мирных граждан, да и собственно военнослужащих НАТО, которые применяли эти боеприпасы с обедненным ураном, пострадали", - подчеркнул Лавров.

Как он отметил, применение таких боеприпасов привело к всплеску онкологических заболеваний, "на десятилетия была заражена почва".

"Применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит, возможности Украины производить качественное и незараженное продовольствие", - сказал глава российского МИД.

На вопрос о возможной реакции Москвы в случае поставки на Украину боеприпасов с обедненным ураном Лавров ответил: "Конечно, мы будем учитывать это в своих действиях. У нас есть приверженность международным нормам ведения войны, есть своя военная доктрина. И, как сказали президент и министр обороны, мы будем вынуждены учитывать то, что эту эскалацию наши британские коллеги выводят на новую, очень серьезную ступень".

В заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, в свою очередь, отмечается, что, "нарушая основополагающие нормы международного права, Лондон не должен забывать, что ему придется нести за это всю полноту ответственности".

"Данное решение не останется без серьезных последствий как для российско-британских двусторонних отношений, так и на международном уровне, где уже первичная реакция со стороны многосторонних структур свидетельствует о полном неприятии таких планов Лондона. Мы не оставим такие действия без ответа", - подчеркнули на Смоленской площади.