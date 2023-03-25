В Финляндии впервые пролетел разведывательный самолет ВВС США

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Американский стратегический разведывательный самолет RC-135В был впервые задействован в ходе воздушной операции вдоль российско-финской границы, следует из данных Европейского Командования США.

"Американский самолет (RC-135) совершил исторический полет над Финляндией", - сообщили в командовании, комментируя состоявшийся 23 марта полет разведчика в воздушном пространстве страны.

По данным финских СМИ, самолет-разведчик ВВС США совершил полет на востоке Финляндии с юга на север вдоль границы с Россией.

Как сказали американские военные, он стал демонстрацией приверженности Европейского командования США повышению готовности и улучшению оперативной совместимости с Финляндией.

Ранее Силы обороны Финляндии сообщили, что 23 марта разведывательный самолет ВВС США, тип которого не разглашался, совершил полет в воздушном пространстве страны. Финские военные отметили, что натовские полеты в стране отныне будут осуществляться как с использованием пилотируемых, так и беспилотных летательных аппаратов.

Президент Финляндии Саули Ниинистё в минувший четверг подписал закон о вступлении страны в НАТО. Для завершения процесса вступления в альянс Финляндии требуется дождаться ратификации со стороны Турции и Венгрии.

Страны НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года.