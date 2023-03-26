Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:24

Индийская ракета стартовала на орбиту с очередной группой спутников связи OneWeb

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель LVM3-M3 в воскресенье стартовала на низкую околоземную орбиту Земли с очередной партией из 36 британских спутников связи OneWeb, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск ракеты был осуществлен в 09:00 по местному времени (в 06:30 мск) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии.

Спутники компании OneWeb весом около 150 кг каждый будут выведены на низкую околоземную орбиту высотой 450 км, а затем с помощью собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту на высоте 1200 км. Они пополнят группировку, которая уже состоит из 582 спутников - всего планируется вывести 648 аппаратов.

Спутники предназначены для обеспечения потребителей широкополосным интернетом с помощью технологий мобильной спутниковой связи. По данным OneWeb, новая партия спутников позволит расширить охват на территории США, Европы и большей части Ближнего Востока и Азии.

Это будет уже второй запуск спутников британской компании с помощью индийской ракеты. Первый был осуществлен в октябре 2022 года в рамках контракта, заключенного в апреле прошлого года между компанией и коммерческим подразделением ISRO NewSpace India.

Ранее группировка OneWeb пополнялась с помощью российских ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Первые спутники были запущены в 2019 году. Однако после введения санкций в отношении российской космической отрасли со стороны США и Евросоюза 24 февраля прошлого года, занимавший тогда пост руководителя "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о прекращении запусков "Союзов" и отзыве с космодрома российских специалистов.

4 марта 2022 года Рогозин поручил прекратить подготовку на Байконуре к запуску ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb. По его словам, решение было принято исходя из того, что компания не подчинилась российским требованиям предоставить информацию об использовании или неиспользовании системы в военных целях в интересах Пентагона и оборонных ведомств стран-членов НАТО.

В последующем OneWeb заключила соглашения о запусках своих спутников с американской компанией SpaceX и коммерческим предприятием ISRO NewSpace India.

Индия ISRO OneWeb
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 марта

Китай и Гондурас установили дипломатические отношения

Обрушившиеся на юг США торнадо унесли жизни 26 человек

Обрушившиеся на юг США торнадо унесли жизни 26 человек

Индийская ракета выведет на орбиту новую партию спутников связи OneWeb

Индийская ракета выведет на орбиту новую партию спутников связи OneWeb

Германия планирует выслать более 30 российских дипломатов

Президент РФ согласился с выводами о причастности США к подрыву "Северных потоков"

Президент РФ согласился с выводами о причастности США к подрыву "Северных потоков"

Что произошло за день: суббота, 25 марта

Глава МАГАТЭ запланировал посетить Запорожскую АЭС на следующей неделе

Тысячи жандармов привлекли к разгону акции против строительства водохранилища во Франции

Президенты России и Турции обсудили "зерновую сделку"

Президенты России и Турции обсудили "зерновую сделку"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });