Индийская ракета стартовала на орбиту с очередной группой спутников связи OneWeb

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель LVM3-M3 в воскресенье стартовала на низкую околоземную орбиту Земли с очередной партией из 36 британских спутников связи OneWeb, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск ракеты был осуществлен в 09:00 по местному времени (в 06:30 мск) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии.

Спутники компании OneWeb весом около 150 кг каждый будут выведены на низкую околоземную орбиту высотой 450 км, а затем с помощью собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту на высоте 1200 км. Они пополнят группировку, которая уже состоит из 582 спутников - всего планируется вывести 648 аппаратов.

Спутники предназначены для обеспечения потребителей широкополосным интернетом с помощью технологий мобильной спутниковой связи. По данным OneWeb, новая партия спутников позволит расширить охват на территории США, Европы и большей части Ближнего Востока и Азии.

Это будет уже второй запуск спутников британской компании с помощью индийской ракеты. Первый был осуществлен в октябре 2022 года в рамках контракта, заключенного в апреле прошлого года между компанией и коммерческим подразделением ISRO NewSpace India.

Ранее группировка OneWeb пополнялась с помощью российских ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Первые спутники были запущены в 2019 году. Однако после введения санкций в отношении российской космической отрасли со стороны США и Евросоюза 24 февраля прошлого года, занимавший тогда пост руководителя "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о прекращении запусков "Союзов" и отзыве с космодрома российских специалистов.

4 марта 2022 года Рогозин поручил прекратить подготовку на Байконуре к запуску ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb. По его словам, решение было принято исходя из того, что компания не подчинилась российским требованиям предоставить информацию об использовании или неиспользовании системы в военных целях в интересах Пентагона и оборонных ведомств стран-членов НАТО.

В последующем OneWeb заключила соглашения о запусках своих спутников с американской компанией SpaceX и коммерческим предприятием ISRO NewSpace India.