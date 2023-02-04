Премьер Белоруссии заявил о необходимости совместной программы с РФ в области авиастроения

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссии и России нужно выходить на системную межгосударственную программу по работе в области авиастроения, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

"Надо выходить на системную межгосударственную программу по работе в области авиастроения. Это позволит систематизировать нашу работу, решить технологические и финансовые вопросы. Эту программу надо отработать в самое ближайшее время. С белорусской стороны такие поручения будут даны. Также сегодня я об этом говорил с председателем правительства Российской Федерации и тоже имею полную поддержку в этом вопросе. Надо переходить от фрагментарных контактов к широкомасштабной производственной кооперационной программе", - сказал белорусский премьер в пятницу во время рабочей встречи с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, его слова приводит агентство БелТА.

Он подчеркнул, что, хотя в Белоруссии отсутствует производство авиационной техники полного цикла, "тем не менее страна исторически специализировалась на ремонте авиационной техники, производстве к ней компонентов, узлов и агрегатов". "За прошедшие годы мы не только не растеряли потенциал и компетенции, но и вышли на абсолютно новый технологический уровень. Сейчас заявки поступают практически со всех авиастроительных предприятий России, идут активные переговоры, производство узлов и агрегатов", - отметил Головченко.

Он также заявил, что белорусская сторона в ближайшее время готова организовать миссию для презентации возможностей в области технического перевооружения машиностроительных и авиастроительных предприятий.

Помимо этого, глава белорусского правительства отметил заинтересованность во взаимодействии в сфере станкостроения, строительства, сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.