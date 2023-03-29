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Суд предписал Пенсу дать показания о разговорах с Трампом перед штурмом Капитолия

Суд предписал Пенсу дать показания о разговорах с Трампом перед штурмом Капитолия
Фото: Brent Stirton/Getty Images

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Суд в Вашингтоне обязал бывшего вице-президента США Майка Пенса дать ответы на вопросы Минюста о предшествовавших штурму Капитолия 6 января 2021 года разговорах с экс-президентом Дональдом Трампом.

"Федеральный судья постановил, что бывший вице-президент США Майк Пенс должен дать показания о разговорах, которые он вел с Дональдом Трампом до 6 января 2021 года", - сообщили телеканалу CNN несколько источников, знакомых с решением суда.

При этом Пенс, согласно постановлению, имеет право не отвечать на вопросы, связанные с его действиями непосредственно 6 января.

Решение суда касается расследования, проводимого министерством юстиции США, о роли Трампа в беспорядках в Вашингтоне в январе 2021 года.

Associated Press отмечает, что в настоящее время адвокаты Пенса решают, подавать ли апелляцию на это решение. Кроме того, юристы Трампа выступают против вызова Пенса для дачи показаний.

В ноябре прошлого года министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о назначении спецпрокурора Джека Смита для проведения расследования о роли Трампа в событиях 6 января. Политические оппоненты бывшего президента утверждают, что своими действиями или заявлениями он мог спровоцировать беспорядки, произошедшие у Капитолия..

Пенс считается одним из возможных кандидатов от Республиканской партии на выборах президента в 2024 году. Официально о своем выдвижении бывший вице-президент не объявлял. Согласно опросам, шансы Пенса на победу на праймериз - призрачные.

США Майк Пенс Дональд Трамп
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