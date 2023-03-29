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Присяжные не заслушают дополнительные доказательства по делу Трампа на этой неделе

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Большое жюри присяжных в Нью-Йорке не будет проводить дополнительных заседаний на этой неделе по делу экс-президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, ожидается, что большое жюри не соберется в среду - на четверг запланировано заседание по другому делу.

Отмечается, что в понедельник большое жюри заслушало еще одного свидетеля по делу Трампа. При этом дата, когда экс-президенту могут предъявить официальные обвинения, остается неизвестной.

Ранее в марте Трамп заявил, что в ближайшие дни его могут арестовать. Он пояснил, что прокурор окружного суда Манхэттена Элвин Брагг готовится выдвинуть против него обвинение в рамках "дела Сторми Дэниелс".

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что интимных отношений с Дэниелс у него не было.

Отмечается, что факт перевода денег актрисе прокуратуру Манхэттена сейчас не интересует, так как обе стороны официально согласовали эту операцию, и она не считается незаконной. В настоящий момент устанавливается, нарушил ли Трамп при переводе денег американское законодательство о финансировании предвыборных кампаний. Изначально деньги актрисе перевел Майкл Коэн, работавший в то время адвокатом у Трампа. Позже Трамп возместил ему данную сумму. Впоследствии отношения Трампа и Коэна испортились, и теперь адвокат дает показания против своего бывшего клиента.

Нынешний адвокат Трампа Джо Такопина ранее в марте заверил, что ничего незаконного в выплатах не было.

"Речь не идет о переводе средств из предвыборного фонда. Трамп расплатился, используя личные средства... Ни о каких нарушениях при ведении предвыборной кампании речь не идет", - заявил он. Такопина также добавил, что фальсификации финансовой отчетности в данном случае тоже не было.

США Дональд Трамп
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