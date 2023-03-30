Большое жюри Нью-Йорка возьмет перерыв по "делу Сторми Дэниелс" против Трампа

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Большое жюри Нью-Йорка, рассматривающее роль экс-президента Дональда Трампа в рамках "дела Сторми Дэниелс", не заслушает доказательства в течение следующего месяца из-за ранее запланированного перерыва, сообщают американские СМИ.

По данным собеседника телеканала CNN, слушания Большого жюри Манхэттена по делу будут возобновлены после двухнедельного перерыва, который начнется 5 апреля. На следующей неделе дело с участием Трампа не будет рассматриваться, так как у Большого жюри запланировано рассмотрение других дел, уточнил источник.

Однако, отмечается, что прокуроры могут изменить планы коллегии в любое время.

Ранее в марте Трамп заявил, что в ближайшие дни его могут арестовать. По его словам, прокурор окружного суда Манхэттена Элвин Брагг готовится выдвинуть против него обвинение в рамках "дела Сторми Дэниелс".

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп, якобы, состоял в отношениях с актрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тысяч за молчание. Сам Трамп заверял, что интимных отношений с Дэниелс у него не было.

Отмечается, что факт перевода денег актрисе прокуратуру Манхэттена сейчас не интересует, так как обе стороны официально согласовали эту операцию, и она не считается незаконной. В настоящий момент устанавливается, нарушил ли Трамп при переводе денег американское законодательство о финансировании предвыборных кампаний. Изначально деньги актрисе перевел Майкл Коэн, работавший в то время адвокатом у Трампа. Позже Трамп возместил ему данную сумму. Впоследствии отношения Трампа и Коэна испортились, и теперь адвокат дает показания против своего бывшего клиента.

Нынешний адвокат Трампа Джо Такопина ранее в марте заверил, что ничего незаконного при выплатах не было.

"Речь не идет о переводе средств из предвыборного фонда. Трамп расплатился, используя личные средства... Ни о каких нарушениях при ведении предвыборной кампании речь не идет", - заявил он.

Такопина также добавил, что фальсификации финансовой отчетности в данном случае тоже не было.