Экс-президент Бразилии Болсонару отказался возглавлять оппозицию

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, который в четверг возвращается на родину из США, заявил, что не станет лидером оппозиции, а будет сотрудничать со своей партией на правах эксперта.

"Я не буду лидером никакой оппозиции. Я буду помогать своей партии (Либеральной партии) как человек с опытом: 28 лет в парламенте, четыре в должности президента, два года в качестве советника, 15 лет в армии. Я буду сотрудничать с теми, кто этого желает, ради того, чтобы сохранить то, что нужно сохранить, и изменить то, что нужно изменить", - сказал Болсонару в интервью бразильской редакции Си-Эн-Эн перед вылетом на родину.

По его словам, также нет никаких возможностей и для сотрудничества с нынешней администрацией, как на уровне министров, так и с учетом выдвигаемых нынешними властями предложений.

Болсонару возвращается в Бразилию после поездки в США, куда он отправился перед самым Новым годом за несколько дней до истечения его мандата на посту президента. Болсонару проиграл выборы социалисту Луису Инасиу Луле да Силве, однако поражения так и не признал. 8 января его сторонники устроили в столице массовые акции протеста. Они прорвали полицейские оцепления и ворвались в здания парламента, верховного суда и резиденцию президента.