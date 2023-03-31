Глава МИД Эстонии предложил отменить Основополагающий акт Россия-НАТО

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Эстония выступила за отмену Основополагающего акта Россия-НАТО.

"Пора отменить Основополагающий акт между НАТО и Россией", - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) в пятницу в польской Лодзи на встрече глав МИД стран Центральной и Восточной Европы (B9). Его цитирует пресс-служба эстонского МИД.

Рейнсалу обосновал такое предложения действиями России на Украине, подчеркнув, что на этом фоне "ни о каком сотрудничестве (...) не может быть и речи".

По словам министра, также важно согласовать план сотрудничества между НАТО и Европейским союзом, который отражал бы принятую в январе совместную декларацию НАТО-ЕС.

Рейнсалу считает, что на предстоящем в июле в Вильнюсе саммите НАТО необходимо предоставить Украине четкий план вступления в Альянс.

"Европейская безопасность должна быть без серых зон", - заявил глава МИД.

На встрече в Лодзи министры иностранных дел стран Центральной и Восточной Европы приветствовали вступление Финляндии в НАТО.

"Вступление Финляндии в НАТО укрепляет безопасность региона и дает возможность углубить сотрудничество", - сказал Рейнсалу, выразив надежду, что Венгрия и Турция вскоре также одобрят заявку Швеции на вступление в НАТО.

Основополагающий акт Россия-НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности был подписан в Париже 27 мая 1997 года.