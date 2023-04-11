Минобороны Белоруссии пообещало вернуть домой призванных резервистов к 9 мая

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Белоруссии призванные из запаса военнообязанные завершат участие во внезапной проверке боевой и мобилизационной готовности армии в начале мая, сообщило Министерство обороны страны.

"Учитывая сроки проведения мероприятий, в том числе, проверки боеготовности по плану главнокомандующего, праздник Победы 9 мая военнообязанные встретят уже со своими родными, дома, в кругу семьи", - сказал журналистам помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Касинский.

Ранее в Минобороны Белоруссии назвали слухами информацию о проведении мобилизации на фоне проверки боеготовности вооруженных сил республики.

Проверка боеготовности армии началась 3 апреля по поручению президента Александра Лукашенко.