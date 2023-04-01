Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

Торнадо оставило без энергоснабжения более 450 тыс. потребителей в десяти штатах США

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Более 450 тыс. домохозяйств и производственных помещений оказались обесточенными после сильного ухудшения погоды в десяти штатах центральной части США, сообщает в субботу CNN со ссылкой на информационный центр, занимающийся отслеживанием нештатных ситуаций в энергетической сфере США.

Наиболее сложная ситуация складывается в Индиане, где без энергоснабжения остались почти 100 тыс. потребителей. Значительно пострадали штаты Миннесота (84 тыс. потребителей), Огайо (почти 60 тыс. потребителей), Арканзас и Иллинойс (по 55 тыс. потребителей).

Ранее сообщалось, что на ряд штатов центральной части США обрушились торнадо. К настоящему времени поступает предварительная информация о более чем 50 торнадо разной интенсивности в штатах Иллинойс, Арканзас, Айова, Висконсин, Теннесси и Миссисипи.

Жертвами стихии стали пять человек. Нанесен значительный ущерб инфраструктуре, жилым домам и автомобилям.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

До четырех выросло число жертв торнадо, обрушившегося на Средний Запад США

До четырех выросло число жертв торнадо, обрушившегося на Средний Запад США

Наместник Киево-Печерской лавры отправлен под домашний арест

Наместник Киево-Печерской лавры вызван на допрос, у него идет обыск

Наместник Киево-Печерской лавры вызван на допрос, у него идет обыск

Что случилось этой ночью: суббота, 1 апреля

Председателю Еврокомиссии предложили возглавить НАТО в октябре

Председателю Еврокомиссии предложили возглавить НАТО в октябре

США в понедельник могут объявить о военной помощи Украине на $2,6 млрд

ЕК расширит ценовой "потолок" на газ на все хабы ЕС, а не только на TTF

Поспред Белоруссии назвал в Совбезе ООН размещение ТЯО в стране вынужденной мерой

Brent завершает в минусе март и первый квартал

Brent завершает в минусе март и первый квартал
Военная операция на Украине

ФСВТС опасается передачи Киеву российского оборудования для МиГ-29 из Словакии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });