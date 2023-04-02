Более 20 человек погибли из-за торнадо в США
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Число жертв торнадо, прошедших через Юг и Средний Запад США, превысило 20 человек.
По данным агентства Associated Press, погибли не менее 26 человек. Телеканал CNN сообщает о 22 погибших, у ABC News есть сведения о 24 погибших.
Ранее сообщалось о 17 жертвах стихии.
Согласно предварительным данным, более 50 торнадо разной интенсивности зафиксировали в пятницу в семи штатах, включая Арканзас.
Неделей ранее жертвами торнадо на Юго-Востоке США стали 26 человек.