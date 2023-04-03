Генсек НАТО пообещал увеличить поддержку Молдавии

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Страны НАТО собираются увеличить поддержку Молдавии, приветствуют экономическую и финансовую помощь этой стране со стороны союзников, заявил на брифинге генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Союзники по НАТО дали понять, что планируют увеличить поддержку, партнеров (...), и в их число, конечно же, входит Молдавия", - сказал он.

По его словам, он ранее сообщил об этих планах президенту Молдавии Майе Санду.

Генсек НАТО приветствовал разноплановую поддержку, которую члены альянса уже оказывают Кишиневу.

По мнению Столтенберга, Молдавия находится в непростой ситуации из-за украинского кризиса.