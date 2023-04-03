Большинство американцев увидели в обвинениях в адрес Трампа политику

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Значительное количество американцев поддерживают обвинения в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, но в то же время считают, что свою роль в этом сыграла политика, сообщает в понедельник CNN, по заказу которого был проведен соответствующий опрос.

В частности, 75% опрошенных заявили, что политика сыграла определенную роль в этом решении, а 52% респондентов считают, что решение является сильно политизированным.

При этом 94% демократов согласны с выдвинутыми обвинениями, 79% республиканцев не согласны с таким решением. В то же время 62% участников опроса, которые не относят себя ни к сторонникам республиканцев, ни к сторонникам демократов, также поддерживают это решение.

Опрос проводился 31 марта и 1 апреля, в нем приняли участие 1048 человек.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что в Нью-Йорке коллегия присяжных проголосовала за предъявление обвинений Трампу по "делу Сторми Дэниелс". По данным CNN, в отношении бывшего президента США предъявлено более 30 обвинений, в том числе касающихся мошеннических действий в бизнесе.

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с актрисой Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было. The Hill отмечает, что экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.

Из публикаций СМИ стало известно, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал явки экс-главы Белого дома для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения.

Трамп ранее призвал своих сторонников протестовать и "вернуть наш народ", если ему предъявят обвинения.

Ряд видных республиканцев выступили против судебного разбирательства в отношении экс-главы Белого дома и обвинили Брэгга в превышении полномочий по политическим мотивам.

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти написал в своем твиттере, что прокурор "использовал священную систему правосудия в качестве оружия против (...) Трампа".

Член нижней палаты Конгресса республиканка Марджори Тейлор Грин потребовала объявить импичмент президенту Джо Байдену.

"Объявить импичмент Байдену (...). Теперь, когда перчатки сняты, надо привлекать к ответственности за любые преступления. Хватит этой чуши с охотой на ведьм", - написала она в твиттере, заявив также, что за главой Белого дома числится ряд подозрительных дел, требующих расследования.

Она также заявила, что присоединится к Нью-Йоркскому клубу молодых республиканцев для "мирного протеста" во вторник.