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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

В Южной Корее считают, что КНДР может провести ядерное испытание в любое время

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Северная Корея готова провести ядерное испытание "в любое время", заявил в четверг южнокорейский министр обороны Ли Чжон Соп.

"Северная Корея уже завершила подготовку к тому, что станет ее седьмым ядерным испытанием, и способна провести ядерное испытание в любое время", - цитирует заявление главы Минобороны агентство "Ренхап".

В докладе комитету по обороне парламента Южной Кореи Ли Чжон Соп сообщил, что ядерное испытание КНДР может быть направлено на "окончательную технологическую проверку", необходимую для массового производства и оперативного развертывания ядерных боеголовок.

Министр также отметил, что Юг и США разработали совместные военные меры в ответ на возможное северокорейское ядерное испытание с целью продемонстрировать "сильную" волю альянса.

Эти меры включают совместную демонстрацию силы союзниками с привлечением стратегических военных активов США.

КНДР Республика Корея
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