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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:30

КНДР сообщила об очередном испытании подводного беспилотного аппарата

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - КНДР осуществила на этой неделе очередное испытание подводного ударного беспилотника, способного нести ядерное оружие, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении говорится, что 4-7 апреля были проведены испытания "подводной системы стратегического оружия "Хэйл-2".

"Система станет удобной перспективной частью военного потенциала вооруженных сил КНДР, необходимого для сдерживания нарастающих военных действий врагов, устранения угроз и защиты страны", - говорится в сообщении.

Беспилотник стартовал из порта в провинции Хамген-Намдо во вторник и за 71 час и шесть минут преодолел под водой расстояние около 1 тысячи км, после чего в пятницу успешно запустил испытываемую боеголовку.

Сообщение о первом испытании подводного беспилотника было распространено 24 марта. В нем говорилось, что это секретное оружие способно генерировать радиоактивное цунами и неожиданно атаковать противника.

КНДР
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