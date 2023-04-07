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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Глава МВД Белоруссии сообщил об усилении мер безопасности в приграничных районах

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил об усилении мер безопасности в приграничных районах республики, особенно на границе с Украиной.

"Все наши подразделения круглосуточно начеку, готовы обеспечить безопасность наших граждан. Усилили безопасность в приграничных районах, особенно вблизи с Украиной", - сказал глава МВД журналистам в пятницу, его слова приводит госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

"Там несут службу как внутренние войска, так и сотрудники органов внутренних дел", - отметил министр.

Белоруссия Украина
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