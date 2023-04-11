В Марселе из взорвавшегося дома извлекли шестерых погибших

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Марселе продолжаются поиски выживших и погибших в завалах после взрыва жилого четырехэтажного дома на улице Тиволи. Пока найдены шестеро погибших, личности четверых из них установлены, сообщает BFMTV со ссылкой на прокуратуру Марселя.

Всего в доме в пяти квартирах жили восемь человек - три семейные пары и две одинокие женщины. Все восемь считаются погибшими без вести, разбор завалов и поиски продолжаются. В мэрии Марселя апреля сказали, что надежды найти жильцов живыми тают.

Мощный взрыв разрушил это здание в ночь с 8 на 9 апреля и вызвал обрушение соседнего дома. Предварительной версией случившегося пока считается взрыв бытового газа

Прокурор Марселя Доминик Лоран заявила на брифинге, что газ был проведен в нижние два этажа здания. Эксперты смогли получить доступ на место взрыва только 10 апреля, поскольку до того момента это представлялось слишком опасным.

После обрушения дома около 200 человек были эвакуированы в качестве меры предосторожности примерно из тридцати близлежащих зданий.