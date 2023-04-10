Итальянским властям требуется больше времени для проверки продажи НПЗ на Сицилии

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Итальянские власти намерены проверить детали планируемой сделки продажи крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода на Сицилии, принадлежащего российской НК "ЛУКОЙЛ", после того, как правительство США в частном порядке выразило обеспокоенность по поводу предполагаемого покупателя, пишет Financial Times.

Litasco S.A. (100% дочернее общество группы "ЛУКОЙЛ") в январе достигла соглашения с G.O.I. Energy Limited о продаже НПЗ ISAB S.r.L. на Сицилии. Сделку планировалось закрыть до конца марта 2023 года после выполнения отлагательных условий, включающих получение необходимых согласований со стороны регуляторов, в том числе правительства Италии. Для обеспечения эффективной работы комплекса после приобретения G.O.I. Energy сформировал партнерство с Trafigura, одним из крупнейших международных трейдеров нефтью и нефтепродуктами, который обеспечит непрерывные поставки сырья на НПЗ, а также отгрузку продукции и необходимый уровень рабочего капитала.

На завод, который оценивается в 1,5 млрд евро, претендовала американская Crossbridge Energy Partners.

Как пишет газета со ссылкой на информированные источники, правительству Италии потребовалось дополнительное время для анализа сделки, так как США попросило Рим подтвердить, что Россия не причастна к G.O.I. Energy.

Trafigura подтвердила FT, что руководители, в том числе соруководитель по торговле нефтью Бен Лакок, встретились на этой неделе с итальянскими официальными лицами, чтобы "ответить на их вопросы", и, по их словам, встреча была позитивной, и процесс продвигается.

Госдепартамент США отказался комментировать эту информацию добавив, что "ЛУКОЙЛ" и его итальянские операции не подпадают под американские санкции. При этом в ведомстве подчеркнули необходимость тщательного изучения любой сделки с участием российских энергетических активов.

G.O.I. Energy заявила, что предоставила итальянскому правительству гарантии эффективного управления, производства, финансовой и трудовой деятельности, а также энергетической безопасности. В компании отрицают какое-либо участие России в ее финансировании или операциях, а состав инвесторов "исключительно греческий, израильский и кипрский". Председатель G.O.I. Energy Христодулос Дамиану является консулом Украины на Кипре.

Представитель правительства Италии отказался от комментариев.

Нефтеперерабатывающий комплекс ISAB на юго-востоке Сицилии является третьим по мощности в Европе. В состав комплекса входят два НПЗ, объединенных системой трубопроводов и интегрированных в единый технологический комплекс общей мощностью 16 млн тонн в год, а также резервуарный парк объемом 3,7 млн кубометров и три морских причала. "ЛУКОЙЛ" в 2013 году стал единоличным владельцем комплекса ISAB.

Рим не стал национализировать НПЗ после того, как Россия начала СВО на Украине, но предоставил себе право вето на любую сделку по продаже предприятия, которая может поставить под угрозу операции или рабочие места. Европейское эмбарго на морской импорт российской нефти, вступившее в силу 5 декабря, осложнило ситуацию с обеспечением сырьем НПЗ ISAB на Сицилии, который зависел от морских поставок "ЛУКОЙЛа". Litasco накануне введения нефтяного эмбарго заявила, что готова обеспечить бесперебойную работу предприятия, учитывая накопленное на ближайшие месяцы сырье и будущие поставки нефти нероссийского происхождения. В течение года "ЛУКОЙЛ" вел переговоры с американской инвесткомпанией о продаже НПЗ.

G.O.I. Energy - энергетическое подразделение фонда Argus New Energy Fund с экспертизой во всех классах активов. G.O.I. Energy представляет собой партнерство ведущих экспертов с богатым опытом в области нефтепереработки, нефтетрейдинга, а также финансовой реструктуризации в нефтепереработке. Инвесторы G.O.I. Energy имеют контрольный пакет Bazan Group, одной из крупнейших энергетических компаний Израиля, которая владеет крупнейшим в стране нефтеперерабатывающим комплексом. Генеральным директором G.O.I. Energy является Майкл Бобров, который ранее возглавлял Trafigura в Израиле.