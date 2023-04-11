Лукашенко поручил придать новый импульс развитию IT-отрасли в Белоруссии

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил придать новый импульс развитию IT-сектора в республике, выйти на новые рынки и заместить западные инвестиции азиатскими. Его заявления, сделанные на совещании в Минске, приводит его пресс-служба.

"В ноябре прошлого года мы уже обсуждали работу нашего Парка высоких технологий (ПВТ) с учетом сложившейся обстановки вокруг Беларуси. Необходимо придать новый импульс развитию отрасли, обеспечить максимально благоприятные условия работы, мы об этом договорились. Причем не только для резидентов ПВТ, но и для всех отечественных IT-компаний", - сказал президент.

На рассмотрение президенту внесены проекты правовых актов о развитии ПВТ.

"Мне внесены проекты правовых актов о развитии ПВТ. Подход нестандартный. Но в этой сфере практически всегда требуются креативные решения... Надо освоить новые рынки, заместить западные инвестиции азиатскими", - сказал Лукашенко.

Ситуацию с экспортом с экспортом IT-продукции он назвал непростой.

"В настоящий момент наш ПВТ, который долгое время авторитетные специализированные издания называли "раем для программистов" и "Кремниевой долиной Восточной Европы", хотят задушить экономически. Такие попытки предпринимаются, - отметил он. - Мы привыкли принимать подобные вызовы и достойно отвечать на них. Если не хотят нас видеть в одной части планеты, мы, естественно, идем в другую часть".

Парк высоких технологий - особая экономическая зона со специальным налогово-правовым режимом действует в Белоруссии с 2005 года для развития IТ-бизнеса. В марте 2018 года вступил в силу декрет президента "О развитии цифровой экономики", который принят в целях развития ПВТ и построения в республике цифровой экономики. Декретом улучшены правовые основы деятельности ПВТ, предусмотрены меры специальной поддержки его резидентов. Срок действия специального правового режима ПВТ был пролонгирован до 1 января 2049 года.

С 1 января 2021 года ставку подоходного налога с доходов физлиц, полученных по трудовым договорам от резидентов ПВТ, повысили с 9% до 13%. Также, согласно постановлению Совмина Белоруссии от 28 марта 2022 г., ставка ежеквартальных отчислений администрации увеличена до 2% от выручки компаний-резидентов. Ранее она составляла 1%.