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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

В Астане задержали пикетировавших Минэнерго уволенных рабочих из Жанаозена

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Астане задержали собравшихся с вечера 10 апреля у здания Министерства энергетики Казахстана рабочих из Мангистауской области, сообщает интернет-журнал "Власть".

Силовики задержали всех протестовавших против увольнения, полиция также забрала их вещи.

Днем ранее "Власть" сообщила, что к министерству пришли около 80 уволенных рабочих нефтесервисной компании "БерАли Мангистау Company" из Жанаозена и потребовали трудоустроить их в "дочку" "КазМунайГаза" - компанию "ОзенМунайГаз". Они сказали, что остались без работы из-за того, что их компания проиграла тендер, и пообещали оставаться у здания министерства, пока их проблема не будет решена.

Ночь и весь день они провели на улице.

В "КазМунайГазе" заявляли, что "БерАли Мангистау Company" проиграла тендер "ОзенМунайГазу", протестующим предлагали трудоустройство в другую компанию с сохранением заработных плат в среднем составлявшей 700 тысяч тенге. Однако экс-сотрудники "БерАли Мангистау Company" отказались от данных условий, настаивая на отмене результатов тендера.

В КМГ также отметили, что была проведена проверка конкурсных процедур на предмет соблюдения законности, в результате которой нарушения выявлены не были. В компании считают, что требования прибывших в столицу "не подлежат выполнению ввиду нарушения принятых правовых процедур".

КазМунайГаз Жанаозен Казахстан Минэнерго Астана ОзенМунайГаз БерАли Мангистау Company
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