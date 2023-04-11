Пентагон изучает достоверность появившихся в соцсетях секретных документов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны США определяет источники просочившихся в социальные сети секретных материалов ведомства, некоторые из которых касаются операций в отношении Украины и России, и оценивает масштаб утечки, сообщила во вторник пресс-служба Пентагона.

"Команда Пентагона продолжает рассматривать и оценивать достоверность фотографий документов, которые распространены в социальных сетях и, предположительно, содержат чувствительные и весьма секретные данные", - сказал помощник министра обороны США по общественным связям Крис Мигер в ходе онлайн-дискуссии с представителями СМИ.

Он отметил, что на снимках видны документы в формате, аналогичном тем, которые предоставляются высокопоставленным должностным лицам министерства для информирования о различных военных операциях.

"Мы еще расследуем, как это произошло. Некоторые из этих изображений, вероятно, были изменены", - сказал Мигер.

"Мы находимся в тесном контакте с Белым домом и межведомственными партнерами по этому вопросу. И межведомственные усилия направлены на оценку ущерба, который могут принести фотографии документов национальной безопасности США, нашим союзникам и партнерам", - отметил он.

По его словам, Пентагон проводит внутреннее расследование, цель которого - выяснить, какая информация просочилась, каковы ее объемы и возможные последствия.

Как сообщило во вторник издание Politico, в Конгрессе США запросили проведение закрытых брифингов для членов обеих палат по теме утечки засекреченных документов из Пентагона, содержащих информацию о ситуации на Украине.

"Лидер сенатского большинства Чак Шумер заявил во вторник, что запросил проведение закрытых брифингов для его членов после возобновления работы Конгресса в среду (после пасхальных выходных - ИФ)", - пишет издание.

Накануне председатель комитета сената по делам разведки Марк Уорнер заявил, что его проинформировали о случившемся, и пообещал, что возглавляемый им комитет продолжит пристально следить за ситуацией.

Кроме того, руководители комитета по разведке в палате представителей от республиканцев и демократов Майк Тернер и Джим Хаймс в совместном заявлении указали, что ожидают, что и их ознакомят с ходом расследования.

"Защита засекреченной информации чрезвычайно важна для нашей национальной безопасности, и министерство обороны, и разведывательные структуры должны быстро работать над предотвращением любых утечек и установлением их источников", - отмечается в заявлении.

"Мы не знаем, что еще может быть обнародовано, или к чему еще у них есть доступ", - отметил в разговоре с телеканалом CBS Тернер.

Другие конгрессмены также ожидают пояснений от администрации США относительно публикации в открытом доступе секретных документов. Так, председатель комитета палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс и сенатор Джек Рид, возглавляющий аналогичный комитет в сенате, заявили, что требуют от исполнительной власти ответов на свои вопросы по утечке данных.

В военном ведомстве напомнили, что на прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин получил сведения о публикации в различных соцсетях фотографий секретных документов, некоторые из которых касались операций, связанных с Украиной и Россией.