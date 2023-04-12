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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Митинговавшие в Астане нефтяники возвращаются в Жанаозен

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Бывшие работники нефтесервисного ТОО "БерАли Мангистау Company", митинговавшие перед зданием Минэнерго в Астане и впоследствии задержанные полицией, уже освобождены и возвращаются в Жанаозен (город Мангистауской области, на западе Казахстана), сообщила пресс-служба нацкомпании "КазМунайГаз" (КМГ).

"Экс-работники "БерАли Мангистау Company" освобождены и выехали поездом в Жанаозен", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в среду.

В пресс-службе отметили, что между контактной группой КМГ и представителями "БерАли Мангистау Company" заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО "для их дальнейшего решения в правовом поле".

"В данную комиссию войдут 10 представителей из числа экс-работников "БерАли Мангистау Company", - уточнили в компании.

"Остальные экс-сотрудники предприятия, задержанные органами правопорядка, были ранее освобождены и в 8:57 по времени Астаны выехали поездом в г. Жанаозен", - отмечается в релизе.

В минувший понедельник около 150-ти уволенных рабочих "БерАли Мангистау Company" из Жанаозена собрались у здания Минэнерго в Астане и потребовали трудоустроить их в "дочку" "КазМунайГаза" - компанию "ОзенМунайГаз". Они пояснили, что остались без работы из-за того, что их компания проиграла тендер. Ночь они провели на улице, а во вторник вечером полиция задержала более сотни протестовавших.

По данным ряда казахстанских СМИ и очевидцев, во вторник вечером на центральной площади Жанаозена собрались около 2 тыс. человек, которые требовали освобождения задержанных в Астане нефтяников.

Казахстан Жанаозен
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