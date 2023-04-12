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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

В Жанаозене протестующие перекрывали автодорогу

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Утром 12 апреля в Жанаозене группа граждан перекрыла проезжую часть дороги и была доставлена в городской отдел полиции, сообщили в городском департаменте полиции.

"24 человека, ранее задержанных в Жанаозене, за перекрытие проезжей части после проведения профилактической беседы о недопустимости подобных противоправных действий были отпущены по домам", - говорится в пресс-релизе.

В соответствии с КоАП Казахстана статья 614 "Создание препятствия для движения транспортных средств" предусматривает штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (МРП). 1 МРП сейчас равен 3450 тенге. Текущий курс - 448,82/$1.

10 апреля вечером несколько десятков рабочих из Жанаозена, уволенных из нефтесервисной компании "БерАли Мангистау Company", пришли к зданию Минэнерго Казахстана в Астане и потребовали трудоустроить их в "дочку" "КазМунайГаза" (КМГ) - компанию "ОзенМунайГаз", а до решения их проблемы обещали оставаться у здания. В тот день сообщалось о примерно восьми десятках пикетчиков. Ночь на вторник они провели у Минэнерго, 11 апреля их задержали и доставили в полицию.

Вечером 11 апреля, как сообщали казахстанские СМИ, на центральной площади Жанаозена собрались около 2 тысяч человек, которые требовали освобождения задержанных в Астане нефтяников.

Утром 12 апреля в Генпрокуратуре Казахстана сообщили, что были задержаны больше 120 человек и всех их отпустили после предупреждения. В "КазМунайГазе" подтвердили их освобождение и добавили, что все они поездом уже выехали обратно в Жанаозен.

В КМГ ранее объясняли, что "БерАли Мангистау Company" проиграла тендер "ОзенМунайГазу", протестующим предлагали трудоустройство в другую компанию с сохранением заработных плат в среднем составлявшей 700 тысяч тенге, но они отказывались и настаивали на отмене результатов тендера.

С протестов против повышения цен на сжиженный газ в Жанаозене и Мангистауской области в начале января 2022 года начались и распространились по всему Казахстану волнения, переросшие в беспорядки.

Жанаозен Казахстан БерАли Мангистау Company КазМунайГаз Астана Генпрокуратура
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