Президент Литвы наложил вето на закон, ограничивающий россиян в получении литовских виз и ВНЖ

Он предлагает одинаковые ограничения в Литве для граждан РФ и Белоруссии

Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Литовский президент Гитанас Науседа в пятницу наложил вето на так называемый закон о национальных санкциях, передает агентство BNS.

4 апреля Сейм (парламент) Литвы принял закон, временно ограничивающий возможности граждан России и Белоруссии получать литовские визы, подавать заявление на получение вида на жительство (ВНЖ), покупать недвижимость, а также ввозить и вывозить украинские гривны.

Действие закона планируется на срок с 3 мая 2023 года по 2 мая 2024 года.

Глава государства предлагает Сейму установить одинаковые ограничения для граждан России и Белоруссии.

BNS со ссылкой на пресс-релиз администрации президента сообщает, что Науседа поддерживает цель закона о введении ограничительных мер для граждан России и Белоруссии, но отмечает, что нет оснований для введения разных правовых норм для граждан двух государств, и предлагает ввести для них одинаковые ограничительные меры.

По мнению Науседы, как при проведении своей внешней политики, так и в своем национальном законодательстве Литва должна последовательно придерживаться принципа, что и Россия, и Белоруссия проводят одинаковую политику по отношению к Украине.

По его словам, в обеих странах есть граждане, которые не поддерживают или даже выступают против политики своих властей, и Литва готова принять таких людей.

"Однако с точки зрения национальной безопасности Литвы нет никаких оснований для того, чтобы по-разному относиться к белорусским и российским гражданам", - заявил президент.

Предложения Науседы

Согласно предложению Науседы, Литва в течение года не будет принимать заявления о выдаче временного вида на жительство как от российских, так и от белорусских граждан, если только в этом не посредничает уполномоченное правительством ведомство или если у этих граждан уже есть виза, вид на жительство в Литве или другом государстве Европейского союза (ЕС).

Кроме того, белорусы, прибывающие в Литву через внешнюю границу ЕС, как и россияне, будут подвергаться дополнительной индивидуальной детальной проверке на основании угрозы, которую представляет их прибытие для национальной безопасности, общественного порядка, государственной политики, внутренней безопасности, здоровья населения или международных отношений.

Это ограничение не будет распространяться на лиц, имеющих вид на жительство в ЕС, странах Шенгенской зоны, обладателей виз, дипломатов, по гуманитарным причинам и сотрудников транспортных компаний.

По предложению президента, россияне и белорусы, не имеющие вида на жительство в Литве, в течение года не смогут приобретать недвижимость.

Науседа предлагает добавить в закон еще одну санкцию. Согласно ей, граждане России и Белоруссии, признанные судами виновными в нарушении международных санкций или ограничительных мер, будут считаться угрозой национальной безопасности, общественному порядку и здоровью людей.

Как отмечает президентский офис, это облегчит аннулирование выданных им национальных виз и видов на жительство, а также облегчит высылку таких лиц.

По данным Департамента миграции, на начало этого года в Литве проживало почти 49 тыс. белорусских граждан. Многие из них приехали после массовых демонстраций 2020 года с требованием свободных и демократических выборов.

Принятый Сеймом 4 апреля закон предусматривал дополнительную тщательную проверку только для российских граждан при пересечении внешней границы ЕС. Положение не должно было распространяться на россиян, имеющих вид на жительство в странах ЕС, странах Шенгенского соглашения или долгосрочные национальные визы этих стран, лиц, следующих транзитом в Калининградскую область и из Калининградской области, а также на российских дипломатов.

Кроме того закон предусматривал, что российские граждане и компании, созданные или управляемые ими, не смогут приобретать недвижимость в Литве, если они не имеют вида на жительство в стране или не унаследовали это имущество. Запрет не будет распространяться на белорусских граждан.

Документ также включал запрет на ввоз и вывоз украинских гривен россиянами и белорусами.

Главный советник президента по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис ранее прогнозировал, что президент Литвы может наложить вето на этот закон.