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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Суд США назначил на 27 апреля слушания по делу об утечке секретных данных

Суд США назначил на 27 апреля слушания по делу об утечке секретных данных
Фото: Scott Eisen/Getty Images

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Окружной суд штата Массачусетса назначил на 27 апреля предварительные слушания по делу 21-летнего американского военнослужащего Джека Тейшейры, которого обвиняют в хранении и распространении секретных документов Пентагона.

Изначально слушания запланировали на 19 апреля, однако федеральный судья США Дэвид Хэннеси отложил их.

Сотрудники ФБР на прошлой неделе задержали Тейшейру - военнослужащего из подразделения ВВС Национальной гвардии США - по подозрению в обнародовании секретных документов. Позднее ему предъявили обвинения в нелегальном хранении и передаче информации Пентагона о национальной обороне и в несанкционированном изъятии и хранении секретных документов. Максимальным наказанием по первому пункту обвинения является десять лет тюремного заключения, по второму - пять. Минюст США запросил, чтобы Тейшейра до начала судебного разбирательства оставался под стражей.

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По информации источников Associated Press, Тейшейра специализировался на работе с разведданными, он был администратором чата, в котором появились секретные документы.

В начале апреля подборка американских секретных документов попала в открытый доступ, в социальные сети. Американские СМИ отмечали, что в них содержатся конфиденциальные сведения о "политике США от Украины до Ближнего Востока и Китая". Документы, в частности, включают "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом", а также оценки разведки в отношении КНДР, Ирана и ОАЭ. Помимо этого, в обнародованных документах есть материалы об отношениях с Россией.

США Пентагон Джек Тейшейра
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