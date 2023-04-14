В Париже после утверждения пенсионной реформы начались столкновения демонстрантов с полицией

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Недовольные решением Конституционного совета утвердить пенсионную реформу французы собрались на площади Отель-де-Виль в Париже и направились к площади Бастилии, сообщают французские СМИ.

В настоящее время процессия движется в районе улицы Риволи, где замечено несколько подожженных прокатных велосипедов. По данным BFM TV, во французской столице начались первые столкновения протестующих со стражами порядка.

Площадь Бастилии находится в центре Парижа. На ней была расположена использовавшаяся в качестве тюрьмы крепость Бастилия. Крепость, воспринимавшуюся как символ монархии, 14 июля 1789 года захватили и разрушили горожане во время Великой французской революции.

При этом, генеральный секретарь крупнейшего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" Софи Бинет призвала президента страны Эммануэля Макрона не подписывать законопроект о пенсионной реформе.

Она также отметила, что представители профсоюзов не намерены принимать участие во встрече с Макроном. Ранее французский лидер пригласил руководителей организаций во вторник в Елисейский дворец для диалога "без предварительных условий" и "независимо от решения Конституционного совета".

Акции протеста после решения Конституционного совета начались и в других городах Франции. Наиболее активные манифестации – в Нанте и Рене.

В пятницу Конституционный совет Франции утвердил основную часть закона о пенсионной реформе, продлевающей возраст выхода французов на пенсию с 62 до 64 лет.

Решения Конституционного совета, осуществляющего контроль за соответствием законов Конституции, обжалованию не подлежат.

Накануне полицейская префектура Парижа распорядилась запретить в пятницу собрания людей возле здания Конституционного совета. Оно было ограждено барьерами против беспорядков.

Правительство Франции 16 марта приняло решение провести пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, в обход голосования в Национальном собрании, используя конституционную статью 49.3. Оппозиционные фракции нижней палаты парламента выдвинули 20 марта два вотума недоверия правительству. Оба раза им не удалось набрать нужного количества голосов.

Таким образом, реформа была принята. После этого в стране начались массовые протесты французов.