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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 апреля

Заявление министра обороны КНР об отношениях Пекина и Москвы, предложение Бразилии по обсуждению кризиса на Украине, опровержение Израилем информации из утечек Пентагона

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ли Шанфу заявил, что отношения РФ и Китая превосходят союзы времен холодной войны. Он также отметил активное сотрудничество России и КНР в практических областях.

- Президент Бразилии предложил сформировать группу стран для обсуждения украинского кризиса. Лула да Силва считает, что их лидеры предпочтут "говорить о мире, а не о боевых действиях".

- Нетаньяху опроверг утечки Пентагона о том, что "Моссад" поощряет протесты в Израиле. Он подчеркнул, что организация лишь вынесла заключение о допустимости участия ее младших офицеров в демонстрациях против проекта судебной реформы.

- Самолет рейса Тобольск-Петербург вернулся на аэродром после столкновения с птицами. Посадка прошла благополучно. На борту находились 73 пассажира, в том числе пять детей и пять членов экипажа.

- Южная Корея и США начали крупномасштабные воздушные учения. В них примут участие более 60 южнокорейских военных самолетов, США развернут около 40 самолетов своих ВВС.

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