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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:20

Разведка Нидерландов назвала Китай главной угрозой экономической безопасности страны

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Действия КНР представляют наибольшую угрозу для экономической безопасности Нидерландов и для сферы инновационной деятельности. Об этом заявил Associated Press глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербум в связи с публикацией ведомством ежегодной оценки ситуации.

"Китай использует киберпространство как оружие, для шпионажа, но он также отправляет к нам людей – студентов, всевозможных представителей научной сферы для незаконного получения знаний ", - сказал он.

Он также заявил, что Нидерланды одновременно сталкиваются с угрозами терроризма, экстремизма, шпионажа, кибератак, саботажа, попыток скрытого влияния на нидерландское общество и организованной преступности.

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В свою очередь в докладе AIVD утверждается, что РФ также пытается активно выведывать секретную информацию в Нидерландах и в других странах Европы и НАТО.

В AIVD также полагают, что экономические сложности, возникшие в результате ситуации вокруг Украины, также как в случае с пандемией COVID-19 создают подходящую атмосферу для процветания теорий заговоров. В Службе отмечают, что "ненависть, антисемитизм и конспирологические теории распространяются в Нидерландах", а угрозы исходят от "джихадистов, террористов правых взглядов и людей, кто крайне враждебно настроен по отношению к правительству". При этом на рост радикальных исламистских взглядов повлияло возвращение к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Акербум также упомянул инцидент с утечкой партии секретных документов Пентагона в открытый доступ в социальные сети. Глава AIVD не исключил возможность повторения подобных событий, но уже в Нидерландах.

7 октября прошлого года Минторг США запретил продажу Китаю наиболее современных чипов, а также оборудования, комплектующих и программного обеспечения для их производства, причем особое внимание уделили технологиям, связанным с искусственным интеллектом и c потенциальным военным применением. Однако японская Tokyo Electron Ltd и нидерландская ASML Holding являются двумя важнейшими поставщиками продукции, которые нужны США для эффективного применения санкций против Китая.

Позднее стало известно, что Нидерланды согласились присоединиться к подобным ограничительным мерам США. В январе сообщалось, что Нидерланды введут ограничения для компании ASML Holding NV, запретив компании продавать как минимум некоторые виды литографических машин, необходимых для производства ряда современных микросхем.

Нидерланды Китай
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