Блинкен обсудил ситуацию в Судане со сторонами конфликта

Госсекретарь США Энтони Блинкен перед выступлением с заявлением по ситуации в Судане Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен провел отдельные беседы с командующим армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурханом и главой сил быстрого реагирования (СБР) страны Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), сообщает госдеп.

"Блинкен подчеркнул настоятельную необходимость прекращения огня, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи тем, кто пострадал в результате боевых действий, воссоединение суданских семей и позволить международному сообществу в Хартуме убедиться в безопасности своего присутствия", - говорится в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством.

Госсекретарь США выразил "серьезную обеспокоенность" гибелью и ранениями большого числа гражданских лиц в Судане в результате продолжительных боевых действий.

Он также подчеркнул ответственность двух генералов за "обеспечение безопасности и благополучия гражданских лиц, дипломатического персонала и гуманитарных работников".

В свою очередь, Хамидти сообщил в твиттере, что обсудил с Блинкеном по телефону "насущные вопросы".

"У нас будет еще один призыв к продолжению диалога и совместной работе над созданием светлого будущего для наших народов", - отметил он.

Ранее спецпредставитель ООН по Судану Волкер Пертес сообщил, что свыше 180 человек погибли и более 1,8 тыс. получили ранения в Судане в результате боевых действий между суданскими вооруженными силами и военизированной группировкой СБР.

Ситуация в Судане осложнилась в субботу, когда в столице страны Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между армией и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде Хартума. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.